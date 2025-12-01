Nell’anno del cinquantesimo anniversario della morte, il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento annuncia due appuntamenti speciali dedicati alla figura e all’eredità intellettuale dell’intellettuale, scrittore e poeta scomparso tragicamente, e misteriosamente, nel Lido di Ostia. Il primo momento di confronto è previsto per mercoledì 3 dicembre 2025 alle 17:30 con la proiezione del film “Primo piano. Pier Paolo Pasolini” per la regia di Carlo Di Carlo.

Seguirà una lectio magistralis del docente universitario, scrittore e critico letterario Salvatore Ferlita sul tema “Pasolini e l’eterno fascismo italiano”. Un approfondimento sul pensiero pasoliniano e sulla sua lettura critica della società italiana, ancora oggi di sorprendente attualità.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 11 dicembre alle 17:30 per la proiezione del film “Pasolini. Cronologia di un delitto”, regia di Paolo Angelini. Si tratta di un’opera che ripercorre, attraverso materiali d’archivio e nuove testimonianze, le ultime ore di Pasolini e le molteplici ipotesi che ancora circondano la sua morte. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini e sono ad accesso gratuito fino a esaurimento posti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp