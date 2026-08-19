Luchè arriva ad Agrigento: il 23 agosto il Mia Garden accende la notte con uno dei re del rap italiano

AGRIGENTO – Uno dei nomi più importanti e attesi della scena rap italiana arriva ad Agrigento. Domenica 23 agosto Luchè sarà protagonista al Mia Garden, in viale Cannatello, per un appuntamento destinato a richiamare soprattutto il pubblico più giovane da tutta la provincia e non solo.

L’annuncio dell’artista dà sostanza al nuovo corso del Mia Garden, che nelle scorse settimane aveva anticipato la nascita di un format rinnovato dopo il difficile momento attraversato dalla struttura. Il locale agrigentino ha scelto di rilanciare e lo fa puntando immediatamente su un nome di primo piano della musica italiana.

Luchè, all’anagrafe Luca Imprudente, è infatti uno dei rapper che maggiormente hanno influenzato l’urban italiano degli ultimi vent’anni. Nato artisticamente a Napoli con i Co’Sang, insieme a Ntò, ha successivamente costruito una carriera solista capace di portarlo stabilmente ai vertici delle classifiche. Nel 2024 il ritorno dei Co’Sang con l’album Dinastia ha conquistato il primo posto della classifica italiana degli album.

Un successo dietro l’altro anche nel percorso solista. Album come Potere e Dove volano le aquile hanno consolidato il suo ruolo nella scena nazionale, mentre nel maggio 2025 è arrivato Il mio lato peggiore, progetto ricco di collaborazioni con alcuni dei protagonisti della musica italiana: Geolier, Marracash, Sfera Ebbasta, Giorgia, Guè, Rose Villain, Tony Effe, Shiva e Tony Boy, tra gli altri. Il brano Ginevra, realizzato con Geolier, ha raggiunto la vetta della classifica italiana dei singoli e l’album ha ottenuto il doppio disco di platino.

Nel 2025 Luchè ha inoltre coronato uno dei momenti più importanti della propria carriera con il grande concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, seguito dal tour nei principali festival italiani.

La sua popolarità ha trovato un’ulteriore consacrazione nel 2026 con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha portato in gara Labirinto, mentre nella serata delle cover si è esibito insieme a Gianluca Grignani in Falco a metà.

Adesso la tappa agrigentina. Domenica 23 agosto Luchè salirà sul palco del Mia Garden, per una serata riservata ai maggiorenni e che si annuncia già tra gli appuntamenti musicali più attesi di questa parte finale dell’estate.

Per il Mia Garden è anche una risposta attraverso i fatti dopo settimane complicate: continuare a investire sui grandi nomi e sull’intrattenimento, confermando la volontà di fare di Agrigento una tappa capace di attirare protagonisti della scena musicale nazionale.

Dopo aver ospitato negli anni artisti e dj di primo piano, la struttura di viale Cannatello riparte dunque da Luchè, uno degli artisti più seguiti dalle nuove generazioni. Un nome che promette di trasformare la notte del 23 agosto in uno degli eventi clou dell’estate agrigentina.

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