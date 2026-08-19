Sabato 29 agosto, alle ore 19:00, in Via Napoleone Colajanni 160, Caltanissetta, EgoGreen inaugurerà il nuovo EgoPoint, consolidando la propria presenza sul territorio siciliano e portando ancora più vicino a famiglie e imprese servizi e soluzioni dedicate al mondo dell’energia.

L’apertura rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita di EgoGreen, con l’obiettivo di creare una rete sempre più capillare e vicina alle comunità locali.

“L’apertura dell’EgoPoint di Caltanissetta rappresenta un investimento concreto sul territorio e sulle sue potenzialità di crescita. Crediamo che la transizione energetica debba essere accompagnata da una presenza reale, capace di creare relazioni e valore per le comunità. Vogliamo contribuire allo sviluppo di Caltanissetta mettendo a disposizione innovazione, competenza e soluzioni energetiche sostenibili, costruendo un rapporto sempre più diretto con cittadini e imprese.”

Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza della squadra della Nissa FC, militante nel campionato di Serie D, insieme al Presidente Luca Giovannone. Un legame con il territorio che si rafforza anche attraverso la società che gestirà il nuovo EgoPoint, la LCM Formazione S.r.l. composta dall’amministratore unico della Nissa FC e due importanti dirigenti Claudio Cantavenera e Angelo Marco Locicero

Un legame con il territorio che si rafforza anche attraverso la società che gestirà il nuovo EgoPoint, la LCM FORMAZIONE S.R.L. composta dall’amministratore unico della Nissa FC e due importanti dirigenti Claudio Cantavenera e Angelo Marco Locicero

“L’apertura di Caltanissetta rafforza la nostra capacità di essere presenti accanto a clienti e imprese. Il nuovo EgoPoint sarà un punto di riferimento sul territorio, dove competenza e ascolto si traducono in soluzioni energetiche concrete e personalizzate.”

Daniele Consiglio, Direttore Commerciale di EgoGreen

La collaborazione rappresenta un punto d’incontro tra energia, sport e comunità, nel segno della valorizzazione del territorio e del sostegno alle realtà locali.

“Essere presenti sul territorio significa creare relazioni e offrire un punto di riferimento concreto. Con il nuovo EgoPoint vogliamo portare competenza, prossimità e qualità del servizio, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche sempre più consapevoli e sostenibili,” conclude Giancarlo Lauriano, Responsabile Marketing di EgoGreen.

Un ringraziamento particolare va inoltre a Biagio Nigrelli, District Manager di EgoGreen, per il lavoro svolto nella costruzione e nello sviluppo del progetto e per l’impegno profuso nel rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio. Il nuovo EgoPoint è anche il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa, che vede nelle persone e nella loro capacità di creare relazioni il motore della crescita di EgoGreen.

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