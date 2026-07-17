SCIACCA. Torna a settembre uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario golfistico amatoriale internazionale. Dal 10 al 13 settembre il Verdura Resort ospiterà il Sir Rocco Forte Trophy, manifestazione che richiamerà sulla costa siciliana giocatori provenienti da diversi Paesi per quattro giornate all’insegna dello sport e dell’ospitalità.

L’evento vedrà la partecipazione di Sir Rocco Forte, padrone di casa e protagonista del torneo, mentre ospite d’onore sarà Colin Montgomerie, tra i più celebri golfisti europei e protagonista di numerose edizioni della Ryder Cup.

La competizione sui campi del Verdura

Il torneo si disputerà sulla distanza di 36 buche con formula Stableford, articolata su due giornate di gara. I partecipanti si confronteranno lungo gli East Links e West Shore, i due campi firmati dall’architetto Kyle Phillips e affacciati sul Mar Mediterraneo.

Le classifiche saranno sia individuali sia riservate ai club partecipanti, offrendo ai golfisti la possibilità di competere sia per il risultato personale sia per quello della propria squadra.

Non solo gara: eventi e incontri

Accanto all’attività agonistica, il programma prevede una serie di appuntamenti dedicati agli ospiti. Colin Montgomerie terrà una dimostrazione sul campo pratica, illustrando tecnica e impostazione dello swing, prima di partecipare a un’intervista pubblica durante una serata dedicata alla sua carriera sportiva.

Il calendario comprenderà inoltre cene ispirate alla tradizione siciliana, una serata di gala e la cerimonia conclusiva di premiazione.

Il gran finale

L’ultima giornata sarà dedicata al relax e alla scoperta del resort e del litorale che lo circonda, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere il territorio prima del rientro. L’iniziativa conferma il ruolo del Verdura Resort come sede di eventi sportivi internazionali, capaci di coniugare competizione, turismo e valorizzazione della costa siciliana.

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