Lounge Beach Scala dei Turchi ancora “tappa” di vip: è la volta di Biagio Izzo

Biagio Izzo, ieri sera, 3 agosto, con lo spettacolo “Un italiano di Napoli” in scena al teatro Costabianca di Realmonte, al lido Rossello. E non poteva mancare un “salto” al Lounge Beach Scala dei Turchi per l’attore napolitano. Foto e scambio di battute con il proprietario del locale, ormai meta di tanti vip, Nino Sanfilippo. Molti lo conoscono per i cinepanettoni (ma anche l’ultimo film di Sergio Rubini “I fratelli De Filippo), e per i programmi televisivi come Made in Sud, Stasera tutto è possibile, Tale e Quale Show e Si può fare che ha pure vinto nel 2015, ma Izzo è un mattatore anche sul palco di un teatro, anzi proprio lì è iniziata la sua carriera di attore comico con il duo Bibì & Cocò, popolarissimo in tutta la Campagna. Il suo nuovo spettacolo dal vivo “Un italiano di Napoli ” è un monologo divertente ed ironico che assicura due ore all’insegna della risata contagiosa.