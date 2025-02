Maxi vincite grazie al Lotto nelle estrazioni di venerdì 14 e sabato 15 febbraio. Una in provincia di Agrigento. Come riporta Agipronews, centrato un premio da oltre 55mila euro a Sciacca, vincita più alta del concorso di venerdì, presso il punto vendita di via Miraglia Accursio, grazie a una quaterna Oro, tre terni Oro e tre ambi Oro sulla ruota di Palermo. A questi si aggiungono 47.500 euro vinti a Catania, oltre 23mila euro a Erice, 13.500 euro a Partinico e oltre 11mila euro a Gela.

