Akragas nel caos totale: solo Strano si dimette e lascia il club senza amministratore unico

La stagione dell’Akragas continua a essere segnata da una serie di eventi confusi che hanno fatto precipitare l’immagine di una delle formazioni storiche della Sicilia. L’ennesima sconfitta casalinga, subita contro il Città di Sant’Agata, ha messo a nudo tutte le fragilità della squadra, ma è stato il gol del vantaggio avversario a scatenare il caos. Un colpo che ha mandato fuori controllo l’intero ambiente biancoazzurro.

Subito dopo il fischio finale, in sala stampa, sono arrivate dichiarazioni affrettate da parte del management. L’Amministratore Delegato Graziano Strano, accompagnato da Francesco Nobile, ha annunciato dimissioni in massa da parte di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, facendo presagire una crisi irreversibile. Ma, passata la notte, la realtà si è rivelata meno drammatica di quanto inizialmente annunciato. Oggi, infatti, sono arrivate le dimissioni ufficiali solo di Graziano Strano, che, come Amministratore Unico e rappresentante legale dell’Akragas Srl con un capitale sociale di 80.000 euro, ha annunciato il suo ritiro dalla guida della società.

La notizia è stata diramata attraverso una comunicazione ufficiale inviata tramite PEC dalla società, che ha confermato il passo indietro di Strano. “La Società dell’Akragas comunica che l’Amministratore Delegato Graziano Strano ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, trasmettendole tramite PEC nella mattinata odierna al club biancoazzurro”, si legge nella nota ufficiale.

Nella stessa comunicazione, Strano esprime la sua gratitudine verso la società per i due anni trascorsi all’Akragas, sottolineando come questa esperienza abbia contribuito alla sua crescita professionale. “Rivolgo al club i migliori auguri per un futuro ricco di successi sportivi”, ha aggiunto. In attesa che la società nomini un nuovo Amministratore Delegato, Strano si è reso disponibile a garantire un passaggio di consegne sereno e ordinato.

La società, dal canto suo, ha voluto ringraziare Strano per il lavoro svolto, esprimendo apprezzamento per la sua professionalità e dedizione, e augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

Nonostante le dimissioni ufficiali siano limitate all’Amministratore Unico, la confusione all’interno del club persiste, con la tifoseria che resta in attesa di sviluppi e di una visione chiara su come l’Akragas intenda riprendersi da questa ennesima crisi. Il futuro della squadra è ora più incerto che mai.

