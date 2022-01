Lotteria Italia, 10 premi in Sicilia. Vinti 20mila euro a Canicattì

A Trapani vinto un milione di euro della Lotteria Italia, ma in Sicilia anche 9 premi da 20 mila euro, uno dei quali in provincia di Agrigento. Tutto quanto nel corso della trasmissione televisiva «I soliti ignoti speciale Lotteria Italia», Amadeus ha dato lettura dei cinque biglietti estratti e comunicati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Gli altri premi di prima categoria vincenti sono: Serie T 018060 venduto dal distributore locale Roma (5 milioni) – Serie P 297147 venduto a Formigine (Modena) (2 milioni e mezzo) – Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti) (2 milioni) – Serie N 330633 venduto a Roma (1 milione e mezzo).

Bene la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione, e i 9 di terza fascia da 20mila euro, uno dei quali venduto a Canicattì.

I 9 biglietti che vincono i premi di terza categoria da 20mila euro in Sicilia:

C 439100 BARRAFRANCA EN

D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP

Q 471212 CALTANISSETTA CL

O 114236 CANICATTI AG

Q 140601 ADRANO CT

N 182324 ACIREALE CT

R 180870 CARLENTINI SR

A 037864 CORLEONE PA

N 228593 CATANIA CT