Covid, nell’isola il 14,48% dei cittadini rimane ancora da vaccinare

Sul fronte delle vaccinazioni in Sicilia, i dati aggiornati al 4 gennaio 2022, fanno registrare un forte incremento delle prime dosi. Ma nell’isola il 14,48% dei cittadini rimane ancora da vaccinare. Sono tanti. Nel dettaglio con riferimento al target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano all’85,52%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’82,73%.

I vaccinati con dose booster sono 1.203.043. Con riferimento al target over 5 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 6,38% del target regionale. Considerato che la campagna vaccinale per il target 5-11 anni ha avuto inizio il 16 dicembre scorso, i dati sulle coperture vaccinali non sono attualmente significativi. Ma sono ancora pochissimi i genitori che hanno deciso di vaccinare i propri figli.