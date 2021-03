L’Ordine degli architetti chiede priorità di vaccinazione

Priorità di vaccinazione per gli architetti di Agrigento.

A scrivere al presidente Musumeci, a Ruggero Razza, assessore regionale della Salute, e a Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp, è Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento.

“Il periodo storico che stiamo attraversando ha rallentato le attività professionali degli architetti che rivestono un ruolo centrale nei processi di trasformazione del territorio, generando economia – afferma Alfonso Cimino – Per svolgere la nostra professione abbiamo stretti contatti giornalieri con imprese edili, funzionari di uffici pubblici e privati e con i cittadini quindi, al fine di ridurre i rischi di contagio, riteniamo sia urgente e indispensabile la somministrazione dei vaccini per tutti i nostri colleghi. Siamo certi, come è già accaduto su temi importanti per la nostra professione, che questo Governo potrà, anche in questo caso, ascoltarci”.