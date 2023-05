L’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” trionfa al concorso musicale di Scicli.

L’Orchestra dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” ha conquistato il primo posto nella IV edizione del concorso musicale nazionale “Paolo Ferro”. L’Orchestra, formata da 70 elementi, si è esibita nel Teatro Italia di Scicli con un variegato repertorio di brani, ottenendo il primo premio nella relativa sezione con il punteggio di 99/100. L’eccellente risultato in uno dei concorsi musicali più prestigiosi del panorama nazionale si aggiunge ai tanti riconoscimenti che l’Istituto “Agrigento Centro” ha ricevuto negli ultimi anni e inaugura positivamente la ripartenza di queste attività scolastiche che, purtroppo, sono state fortemente penalizzate a causa della pandemia. “L’indirizzo musicale rappresenta un aspetto estremamente qualificante della nostra offerta formativa – commenta la dirigente scolastica Rosetta Greco – e gli alunni dell’Orchestra hanno dimostrato come il talento possa diventare competenza, grazie all’impegno, alla passione, alla costanza. Esprimo vivo apprezzamento per i docenti di strumento Alessandro Bruccoleri (percussioni), Adele Capitano (pianoforte), Carmelo Salemi (tromba), Sandro Salemi (chitarra) che hanno magistralmente guidato i ragazzi a rivivere pienamente le emozioni che solo le attività musicali possono regalare. L’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, oggi fucina di talenti, è orgoglioso dei suoi giovani musicisti “.