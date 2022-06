“L’ora” su canale 5: Selene Caramazza è Olivia Butera

Debutterà il prossimo 8 giugno su canale 5 “L’Ora, inchiostro contro Piombo”. Nel cast anche l’attrice di Favara, Selene Caramazza. La 29enne interpreta Olivia , una ragazza misteriosa. La serie tv è basata sul giornale siciliano che nel 1958 ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente la presenza della mafia. Protagonista de «L’Ora – Inchiostro come piombo» sarà Claudio Santamaria mentre accanto a lui ci sarà Silvia D’Amico. Completano il cast: Bruno di Chiara, Francesco Colella (recentemente visto in Vostro Onore), Maurizio Lombardi e, appunto, Selene Caramazza. L’attrice 29enne, ha studiato danza moderna e movimento scenico alla scuola “Performance” e alla scuola d’arte drammatica “Teatro azione”. Segue poi diversi laboratori teatrali e cinematografici (con Massimo Puglisi, Giovanni Veronesi). Partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e a diverse fiction come Catturandi, Squadra antimafia 7-8, Don Matteo 10, Il bello delle donne 20 anni dopo. Cuori Puri è il suo esordio al cinema e il primo ruolo da protagonista. Oltre ai film d’autore, la giovane attrice ha partecipato alle serie tv di punta targate Rai (Il Cacciatore) e Mediaset (L’Ora).