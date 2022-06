Leonardo Carpinteri e Minimodes: scopriamo la linea kidswear 

MODES è ormai un brand conosciuto: da quando Leonardo Carpinteri ha fortemente voluto il rebranding della storica boutique Stefania Mode, il suo concept store ha oltrepassato i confini siciliani per arrivare ad un pubblico internazionale. MODES non ha dunque bisogno di grandi presentazioni, ma non tutti sanno che in questi ultimi anni Leonardo Carpinteri ha puntato molto anche su un’altra linea, interamente dedicata ai bambini. Stiamo parlando di Minimodes: un format retail che vanta un’anima tutta sua, proprio per adattarsi ai più piccoli.

In realtà, Minimodes non rappresenta una novità. Il primo store è stato inaugurato a Trapani ormai più di 5 anni fa, ma la linea kidswear di Leonardo Carpinteri ha subito un’importante evoluzione in quest’ultimo periodo. Oggi sono 4 i punti vendita Minimodes: 3 si trovano in Italia mentre l’ultimo è stato inaugurato di recente a Sankt Moritz ed il successo è stato pressoché immediato.

Leonardo Carpinteri e Minimodes

Minimodes è una linea che possiamo considerare parallela a MODES: il concept infatti è il medesimo ed è quello che per Leonardo Carpinteri ha sempre rappresentato un punto di riferimento. L’idea di base va decisamente oltre alla classica boutique per bambini , proprio come avviene nel caso di MODES: non parliamo di punti vendita tradizionali ma di veri spazi all’interno dei quali vivere un’esperienza unica, che ruota intorno al mondo della moda a 360°.

All’interno degli store Minimodes infatti, che si trovano a Trapani, Forte dei Marmi, Milano e Sankt Moritz, vengono organizzati eventi con lo scopo di rendere partecipi i clienti e far vivere loro un’esperienza completa, che non si riduce al solo acquisto di qualche capo. Certo, nei Minimodes Leonardo Carpinteri opera quell’attenta selezione che troviamo anche da MODES ma c’è molto di più in questi concept store. Ci sono storie, eventi, collezioni di designer emergenti che trovano proprio qui lo spazio giusto per presentare le loro nuove creazioni.

Minimodes: il concept store a misura di bambino

A rendere unici gli store Minimodes, fortemente voluti da Leonardo Carpinteri, non sono solamente le collezioni e gli eventi che vengono organizzati al loro interno. Tutto in questi punti vendita è declinato e pensato a misura di bambino, per conferire al brand un’identità che lo distingua da MODES pur senza rinnegarne l’anima più profonda.

Ecco che dunque Minimodes si presenta con un logo differente, più fresco e giocoso, pensato proprio per assecondare l’immaginario dei più piccoli. Ecco che l’architettura si presenta con blocchi modulari e strutture metalliche, colori ispirati alle opere di Mondrian e spazi in cui prende forma la rievocazione di un mondo infantile, ma pur sempre fedele ad un’idea di stile e di esclusività che non può certo mancare negli store di Leonardo Carpinteri.

Minimodes è ormai diventato un marchio affermato: un punto di riferimento per quei genitori che ricercano l’esclusività ma non si accontentano della solita boutique, del suo ambiente spesso freddo ed asettico. Leonardo Carpinteri ha sempre posto una grandissima attenzione nei confronti del cliente, proprio per offrire un’esperienza coinvolgente e fuori dagli schemi. Ci è riuscito anche con Minimodes e su questo non ci sono dubbi.