Si discuterà di “Intelligenza artificiale e Medicina basata sulle evidenze” durante il convegno in programma martedì prossimo, alle 9, nella sede di contrada San Benedetto dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, patrocinato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

“Il convegno – afferma il presidente Occhipinti – rappresenta un momento di approfondimento dedicato ai professionisti sanitari sul ruolo crescente delle tecnologie digitali nei processi clinico-assistenziali. I relatori, infatti, guideranno i partecipanti attraverso i temi chiave quali la transazione digitale, le nuove competenze richieste agli operatori, la fragilità digitale dei cittadini, i nuovi modelli di presa in carico e le applicazioni dell’Intelligenza artificiale nella pratica clinica”.

Al tavolo dei relatori Dario Taborelli, medico e Ceo di DatAimed e anche responsabile scientifico del convegno; Pietro Giurdanella, consigliere nazionale Fnopi, e l’ingegnere Giorgio Maritano, Ai engineer.

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