Il giovane stava percorrendo la centralissima via Palma a bordo del suo scooter quando è stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri della Stazione di Licata che, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso anche di perquisirlo.

E’ stato trovato in possesso di ben due coltelli. Uno studente di 16 anni di Licata è stato così denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Deve rispondere dell’ipotesi di reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il motivo del possesso dei coltelli non è ancora chiaro.

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