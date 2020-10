L’on. La Rocca Ruvolo lascia l’Udc e aderisce a Forza Italia – VIDEO

Ufficializzato l’addio all’Udc dell’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che oltre ad essere parlamentare regionale e presidente della Commissione Sanità all’Ars è anche sindaco di Montevago.

“I motivi del mio addio all’Udc sono molteplici – ha commentato – Margherita La Rocca Ruvolo – Questa seconda legislatura per me può essere utile per rafforzarmi, visto che sono entrata in politica a 50 anni – ha spiegato -. Ringrazierò sempre l’Udc, per me è stata un’esperienza importante. Mi dispiace, ma ho fatto le mie valutazioni ponderate. In Forza Italia ho trovato le porte aperte e continuerò a cercare di rappresentare la Sicilia con orgoglio. Sono convinta che questa scelta mi possa far continuare a progredire. Lavoreremo per migliorare sicuramente la sanità, cosa che mi viene imposta del ruolo di presidente della commissione Sanità”.