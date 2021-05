L’olio di rosa: alleato numero uno della skincare e non solo

La rosa è il fiore di maggio e dell’inizio dell’estate più amato in assoluto anche per via del suo inebriante profumo. Poche però si rendono conto che è una perfetta alleata nella beauty routine. Oltre ad essere sempre utilizzato in profumeria, l’olio di rosa è perfetto per tanti trattamenti viso e corpo. È sicuramente un ingrediente estremamente prezioso poiché ne occorre una grande quantità per i rimedi di bellezza.

Oggi non può mancare nella beauty routine l’olio di rosa. È bene ricordare che il vero olio di rosa di mosqueta viene prodotto da agricoltura biologica, conservando così tutti i suoi benefici ingredienti. È un passepartout per ogni trattamento di bellezza perché si utilizza sia sul viso che sul corpo, senza tralasciare capelli e unghie.

Le proprietà dell’olio di rosa

Il suo segreto è legato alla grande ricchezza di acidi grassi polinsaturi che nutrono in profondità la pelle e non solo. Grazie agli Omega 6, alla vitamina A, i carotenoidi e la vitamina E, diventa infatti un ottimo prodotto idratante in grado di proteggere le cellule del derma a lungo nel corso della giornata senza che perdano il livello di idratazione. L’olio di rosa vanta proprietà riparatrici. Si utilizza molto sulla pelle del viso perché contrasta le piccole rughe di espressione e, allo stesso tempo, schiarisce eventuali macchie cioè zone iperpigmentate che possono aumentare con l’avanzare dell’età.

Sul corpo si utilizza perché in grado di ridurre le smagliature grazie alla sua azione sui radicali liberi. Infatti, è molto utilizzato dalle donne in gravidanza per prevenire le smagliature, da chi si sottopone a diete dimagranti strong ma anche durante l’adolescenza, periodo in cui sono frequenti gli strecht marks. Può essere utilizzato da solo oppure abbinato alla crema idratante che si utilizza di solito per un booster idratante.

Olio per massaggi alla rosa

Il profumo della rosa viene utilizzato moltissimo anche in aromaterapia, motivo per cui diversi oli per massaggi contengono questo prezioso ingrediente in grado di distendere e rilassare i sensi. Può essere utilizzato per massaggiare la fronte le tempie e il collo per alleviare il mal di testa, ma è consigliato anche sul decolletè e spalle per un effetto relax. Si può usare anche per lenire le irritazioni in seguito alla depilazione, rimuovendo eventuali residui di cera rimasti sulla pelle.

Acqua alle rose

Estratto di rosa e acqua distillata sono gli ingredienti per la ricetta dell’acqua alle rose. Questo segreto beauty delle donne è tornato di moda quando le star lo hanno riscoperto. Si utilizza soprattutto grazie alle sue proprietà astringenti in grado di ridurre visibilmente i pori della pelle. Inoltre, è purificante perciò molto indicato per tutte quelle persone con la pelle grassa e a tendenza acneica. Sostituisce il tonico per il viso grazie alle sue proprietà calmanti e lenitive. A tal proposito, può essere utilizzato anche contro il rossore e l’eritema dovuti a una prolungata esposizione solare.