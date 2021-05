E’ stato un giocatore della fortitudo Agrigento: addio a Peppe Cogliati

Il mondo della sport, e non solo, piange Giuseppe Cogliati, ex giocatore della Fortitudo Agrigento. Aveva 59 anni, nativo di Rho provincia di Milano, era un bambino quando si trasferì ad Agrigento dove ha vissuto per tantissimi anni, fino ad un altro trasferimento a Bergamo insieme alla compagna Monica Vernocchi , giocatrice di Pallavolo. Gli agrigentini lo ricordano e lo portano nel cuore. La Fortitudo Agrigento ha voluto dedicata la vittoria del 21 maggio contro Cesena proprio a Peppe Cogliati, che della squadra era un grande tifoso: “Siamo tristi perché subito dopo avere conquistato una vittoria importante- dicono dalla società- ci ha raggiunto una notizia che mai avremmo voluto sentire. La Fortitudo Agrigento si unisce al dolore della famiglia Cogliati per la perdita di Peppe. Amico, tifoso e gigante per sempre. Sappiamo che hai fatto il tifo per noi, anche da lassù. Questa vittoria, caro Peppe è tua! Oggi per noi è un giorno felice, ma allo stesso tempo triste. Molto triste.” Anche il sindaco Franco Miccichè lo ricorda come “un eccezionale compagno di basket”. Alla famiglia la vicinanza dello staff di AgrigentoOggi.