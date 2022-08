Lola ponce e Aron Diaz al Lounge Beach Scala dei Turchi di Realmonte per festeggiare il compleanno di Regina, una delle due figlie, di 8 anni, prima dell’ inizio del tour del Notre dame de Paris a Palermo. Un rapporto di amicizia tra il gestire le locale , Nino Sanfilippo, e i due artisti che dura da dodici anni. Aarón Díaz Spencer, 40 anni, è un attore, cantante e modello messicano naturalizzato statunitense, conosciuto in particolar modo per il suo ruolo di protagonista nel film Marcelo e Amor tremo. Lola Ponce, all’anagrafe

Paola Fabiana Ponce, è una cantante, attrice, ex modella e stilista argentina con cittadinanza italiana. Nel 2011, sul set della serie televisiva El Talisman incontra Aarón Díaz, a cui è legata da allora, e con cui convola a nozze nell’ottobre 2014 a Marrakech.