Gommoni e moto d’acqua vicino alle spiagge: elevate 4 multe

Quattro natanti sono stati sanzionati, dalla Guardia costiera, perché trovati sotto costa. . Alcuni a pochi metri dalle spiagge. Le quattro multe si aggiungono alle 20 elevate nei giorni scorsi, per un totale di 8 mila euro, ad unità da diporto, moto d’acqua e stabilimenti balneari, tra Sciacca e Menfi. L’ordinanza di sicurezza prevede una fascia di 250 metri dalle coste se sono pianeggianti o 150 se sono a picco sul mare riservate alla balneazione. In questa fascia non è consentito navigare a motore. Per gli acquascooter devono navigare tra 500 metri e un miglio dalla costa.