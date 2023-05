Locale frequentato da pregiudicati, la Questura dispone la chiusura per 7 giorni

I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari con il quale è stata disposta la sospensione per un periodo di sette giorni dell’attività di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande in territorio saccense. La sospensione dell’attività commerciale comminata a carico del titolare, scaturisce dal fatto che all’interno del locale sarebbero stati identificati soggetti pregiudicati. La costante presenza di tali persone è stata ritenuta pericolosa per la comunità e per la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento si innesta nella prosecuzione dei servizi di prevenzione svolti nel territorio e in quelli di controllo amministrativo del Commissariato di polizia di Sciacca che, recentemente, hanno consentito di adottare analoghi provvedimenti a carico di altri 2 titolari di attività commerciali. In una di queste si era verificata una violenta aggressione nei confronti di un cliente e l’uomo aveva riportato lesioni personali.