Amministrative, esultano Tardino e Catanzaro

Quattordici i Comuni dell’agrigentino che sono stati chiamati a rinnovare i consigli comunali e l’amministrazione.“I cittadini siciliani hanno confermato di apprezzare il buon governo di Centrodestra e la proposta della Lega di Matteo Salvini.” Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.

“Possiamo con certezza dire che ci saranno tanti nuovi amministratori che rappresenteranno il nostro Movimento- continua- riconfermando i Sindaci uscenti ed eleggendo tanti giovani e competenti consiglieri comunali, incluso in consessi civici in cui entriamo per la prima volta, dall’agrigentino al catanese, finanche a Pantelleria. In alcuni comuni siamo prima lista assoluta, e in altri prima lista di Centrodestra.” Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars e punto di riferimento del Partito Democratico in provincia di Agrigento, commenta: “Il Pd vince le elezioni amministrative in 8 Comuni su 14. Gli elettori della provincia di Agrigento anche in questa tornata elettorale hanno dato fiducia al nostro partito ed ai nostri candidati”.

“La credibilità non può prescindere dalla memoria storica delle azioni reali compiute in passato da chi chiede fiducia ai cittadini. In provincia di Agrigento – ha detto Catanzaro – abbiamo ritenuto affidabili i sindaci uscenti che si sono presentati al cospetto dei loro concittadini chiedendo un giudizio sul loro operato negli anni precedenti, ed abbiamo proposto tanti nuovi candidati giovani che fanno parte di quel processo di rinnovamento già cominciato con le precedenti tornate elettorali”. Ecco i nomi dei sindaci eletti alle elezioni amministrative 2023 in provincia di Agrigento e i risultati dello spoglio nei territori al voto.

A Santo Stefano Quisquina l’uscente sindaco Francesco Cacciatore, unico candidato, ha raggiunto il quorum con il 72% di preferenze ed è stato rieletto sindaco; per lui si tratta del terzo mandato. A Licata Angelo Balsamo è stato eletto sindaco al primo turno, con il 59,62% delle preferenze.

Alfonso Provvidenza, candidato del Partito Democratico, stravince con il 73,50%.

Conferma anche a Calamonaci dove il sindaco uscente Pino Spinelli è stato rieletto dopo essersi affermato con l’83,77%. A Cianciana è stato nuovamente eletto Francesco Martorana.A Lucca Sicula arriva la conferma di Salvatore Dazzo e a Sant’Angelo Muxaro quella di Angelo Tirrito. A Menfi a spuntarla con 86 voti di distacco è Vito Clemente.

A Ravanusa trionfa Salvatore Pitrola.

A Castrofilippo i cittadini hanno voltato pagina. Il sindaco è Totò Gioacchino Baio.

A Sambuca di Sicilia vince Giuseppe Cacioppo. L’ingegnere edile Vincenzo Galifi, 33 anni, è il nuovo sindaco di Burgio. A San Giovanni Gemini il nuovo sindaco è Dino Zimbardo. A Joppolo Giancaxio Domenico Migliara è il nuovo sindaco.