Senza alcune autorizzazioni, mancante della tabella sulla vendita di alcolici e alimenti mal conservati e senza tracciabilità. È per questo motivo, che al titolare di un locale di via Atenea è stata elevata una maxi multa ed è stato temporaneamente chiuso. A eseguire il controllo sono stati gli agenti della polizia locale di Agrigento e i poliziotti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle. A metà della scorsa settimana invece erano stati fatte verifiche su due attività della via Gioeni: in una è stato trovato un lavoratore in nero, nell’altra sono state riscontrate irregolarità amministrative. Le multe elevate, in questi due casi, sono state per complessivi 6 mila euro.

