Lo sfratto finisce in aggressione: arrestato 24enne, 3 carabinieri feriti

Assieme ad un ufficiale giudiziario, avrebbero dovuto dare seguito ad un’ordinanza di sfratto esecutivo da un’abitazione di contrada “San Gaetano” a Canicattì, occupata abusivamente. Tre carabinieri sono stati aggrediti e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici, dopo le cure del caso, hanno diagnosticato lesioni guaribili in 10 giorni per un militare dell’Arma e in 5 giorni invece per gli altri due.

Uno dei componenti della famiglia da sfrattare, con il provvedimento emesso dalla sezione civile del Tribunale di Agrigento, è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un disoccupato canicattinese ventiquattrenne che dovrà, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali dolose.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

I tre militari dell’Arma sono stati aggrediti e coinvolti in una vera e propria colluttazione con il ventiquattrenne, mentre il resto della famiglia si è asserragliato nell’appartamento, vanificando, di fatto, la procedura di sfratto esecutiva.