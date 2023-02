Con lo scooter contromano in via Atenea: 16enne multato 8.800 euro

In sella ad uno scooter senza casco è stato notato mentre percorreva la via Atenea in controsenso. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento lo hanno bloccato ed hanno fatto scattare il controllo. Nel giro di pochi minuti, hanno accertato che il centauro, un sedicenne residente ad Agrigento, era senza patente di guida, poiché mai conseguita, e il mezzo a due ruote senza revisione e senza assicurazione. Infine lo scooter è risultato sottoposto a fermo amministrativo dallo scorso gennaio. Complessivamente sono state ben 11 le contravvenzioni accertate ed elevate dalla polizia per un totale di 8.800 euro. I poliziotti gli hanno anche confiscato il mezzo visto che ha continuato a essere utilizzato nonostante il fermo amministrativo.