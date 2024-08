Sciopero dei balneari a macchia di leopardo in Sicilia. Ombrelloni aperti sulla costa del Palermitano, ma anche a Giardini Naxos e a Taormina, chiusi nel Siracusano, a Catania, nell’Agrigentino e Mazara del Vallo, nel Trapanese. “Ci siamo sentiti abbandonati in questi mesi”, dicono i gestori dei lidi balneari. Adesso il governo nazionale ha dato alcuni segnali avviando un’interlocuzione. Alla luce di questo nuovo dialogo aperto le altre tappe previste sono state sospese. Comuni e Regioni hanno difficoltà perché vogliono linee univoche che non ci sono.