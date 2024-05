F.C. Priolo Gargallo campione regionale under 19. La formazione priolese ha sconfitto 2-0 i pari età della Unitas Sciacca Calcio. La finale, che si è giocata ieri 8 maggio al campo comunale “Aloisio” di Misilmeri, nonostante la copiosa pioggia, ha regalato emozioni e spettacolo. Grande partecipazione di pubblico e match incanalato perfettamente sui binari del fair play. Così come la finale under 19 serie D vinta a Mazzarrone dal Canicattì per 2-1 sul Siracusa.

“Due gran belle partite – dice il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana -. Rivolgo a tutte le squadre un affettuoso ringraziamento per quanto fatto, ricordando come sempre alle squadre che hanno perso in finale che è comunque un grande risultato essere arrivati all’ultimo atto. Alle vincitrici un grosso in bocca al lupo in vista della fase nazionale”. A Misilmeri presenti anche Fabio Cardella, (delegato provinciale di Palermo) e Fabio Giattino, (Attività Agonistica).