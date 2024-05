Il giudice del Tribunale di Agrigento Antonella Ciraulo, ha assolto quattro imputati dall’accusa di aver finto di avere la residenza in Italia per beneficiare illegalmente del reddito di cittadinanza attraverso delle false dichiarazioni. Si tratta: di Paola Gambaro, 56 anni; Dario Micalizio, 40 anni; Loredana Rizzuto, 49 anni e Luis Alberto Zazzetta, 62 anni. La prima è stata assolta per “tenuità del fatto”, gli altri perché “il fatto non sussiste”. Lo stesso pubblico ministero Antonella Carrozzieri aveva chiesto l’assoluzione. L’inchiesta ha coinvolto altri indagati che hanno scelto riti diversi.