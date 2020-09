Livatino: prefetto Agrigento, un eroe da ricordare sempre

“Questa e’ una terra che non avrebbe avuto bisogno di eroi, pero’ purtroppo non possiamo non dire che e’ stato un eroe, oltre che probabilmente anche un santo. Quello di Livatino e’ un esempio, soprattutto per i giovani, che non dobbiamo solo ricordare oggi. Un sacrificio portato alle estreme conseguenze, non bisogna chiedere a chi serve lo Stato un sacrificio del genere, ma bisogna chiedere che, chi rappresenta le istituzioni, deve fare ogni giorno, con coscienza, il proprio dovere”. Lo ha detto il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa a margine della cerimonia sul luogo dell’omicidio avvenuto il 21 settembre 1990. Ai piedi della stele, come da tradizione, le istituzioni hanno depositato una corona d’alloro. (ANSA).