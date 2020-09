Nuovo caso di positività al Coronavirus a Licata. Non è asintomatico. E’ un uomo di 41 anni che presenta solo lievi sintomi. Per questo motivo aveva chiesto di essere sottoposto al tampone, e l’esito dell’esame è risultato positivo.

Le sue condizioni di salute tutto sommato sono buone, tanto che non è stato necessario il ricovero in ospedale, e il paziente si trova in isolamento a casa. Sale a 8 il numero dei licatesi o persone residenti a Licata attualmente con il Covid.