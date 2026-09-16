Giuseppe De Domenico interpreta il magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990. La produzione, ambientata nell’Agrigentino, sarà prossimamente in onda su Rai 1 e disponibile su RaiPlay.

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”, la nuova fiction dedicata alla vita e all’impegno del magistrato Rosario Livatino, assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990.

A dirigere la produzione è Michele Placido, per la prima volta alla regia di una fiction Rai. La serie sarà prossimamente trasmessa su Rai 1 e resa disponibile su RaiPlay.

La storia è ambientata nell’Agrigentino degli anni Ottanta e racconta, attraverso due percorsi paralleli, la battaglia condotta da Livatino contro il potere mafioso e l’ascesa di un gruppo di giovani stiddari.

Da una parte il magistrato, impegnato a colpire i patrimoni, gli interessi economici e il radicamento delle organizzazioni criminali nel territorio. Dall’altra alcuni giovani cresciuti nella povertà, che vedono nella criminalità una possibilità di riscatto e avanzano nella provincia conquistando spazio e consenso.

Due traiettorie opposte, segnate dal contrasto tra legge e violenza, giustizia e sopraffazione, destinate a incrociarsi tragicamente il 21 settembre 1990, quando un commando della Stidda uccide Livatino lungo la Statale 640.

La testimonianza di giustizia e di fede del magistrato lo ha trasformato in uno dei simboli della lotta alla mafia. Livatino è stato anche il primo magistrato della storia proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

A interpretarlo è Giuseppe De Domenico. Nel cast figurano anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido.

“Livatino. Il giudice e i suoi assassini” è una coproduzione Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti. La fiction è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission.

Guarda il trailer ufficiale della fiction

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp