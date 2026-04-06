La presidenza della Regione Siciliana ha avviato le procedure per la rimozione della posidonia oceanica accumulata lungo il litorale di Porto Palo, accogliendo la richiesta del Comune di Menfi. L’obiettivo è individuare le modalità operative più idonee per garantire un intervento efficace e restituire piena fruibilità all’area costiera, particolarmente frequentata durante la stagione estiva. A darne notizia è la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che in una nota ha spiegato di essersi attivata dopo le segnalazioni ricevute da imprenditori locali e dall’Amministrazione comunale.

L’indagine sull’imprenditore di Favara Carmelo Vetro ha fermato i lavori di bonifica. C’era il rischio che gli interventi non sarebbero partiti in tempi brevi con notevoli danni per il settore turistico.

“Dopo le sollecitazioni ricevute sia da imprenditori locali che dall’amministrazione comunale – afferma la parlamentare – ne ho parlato con il presidente della Regione e mi ha assicurato che seguirà la vicenda personalmente dopo l’inchiesta che ha coinvolto anche il porto di Menfi. Sarebbe una risposta di buon governo: dopo gli scandali la buona amministrazione. Ringrazio il presidente Schifani per l’impegno personale dimostrato per restituire decoro e fruibilità a una delle principali mete turistiche del territorio nel rispetto dell’ambiente marino e delle normative vigenti”.

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