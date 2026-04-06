C’è anche Realmonte tra i protagonisti della tredicesima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno celebra le località più suggestive d’Italia. Il borgo agrigentino, unico rappresentante della Sicilia in gara, ha conquistato il decimo posto nella classifica finale chiudendo la “Top ten” nazionale.
Il primo posto del 2026 è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Per la città della Scala dei Turchi la partecipazione al concorso ha rappresentato un’importante vetrina nazionale.
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