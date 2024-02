Sciolta la prognosi per il sedicenne ferito con un coltello da cucina alla schiena a Favara. Il giovane, che è stato colpito tra il cuore e un polmone durante un alterco con la sorella di 17 anni, non è più in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto luogo all’interno della loro abitazione nella periferia di Favara, proprio mentre i due giovani convivevano. Secondo quanto riferito, il litigio è stato scatenato dal volume eccessivo della PlayStation, alla quale il ragazzo stava giocando venerdì scorso.

La ragazza, dopo un acceso confronto, ha impugnato un coltello da cucina, causando al fratello ferite gravi alla schiena. I carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato la 17enne alla procura del tribunale per i minori di Palermo con l’accusa di lesioni personali aggravate.

È emerso che il litigio tra i due fratelli non fosse un evento isolato; la ragazza aveva già protestato più volte per il rumore della console, soprattutto quando doveva concentrarsi sugli studi.

Attualmente, il giovane è sotto cure intensive presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato ricoverato in rianimazione con una prognosi riservata.

L’episodio ha suscitato riflessioni sulla gestione dei conflitti familiari e sull’importanza della comunicazione e della gestione degli impulsi. La comunità spera che questo evento tragico porti a una maggiore consapevolezza e prevenzione di simili incidenti.