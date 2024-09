Prima litigano in mezzo alla strada e poi creano il caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove si erano recati per farsi medicare. Sono due agrigentini, un cinquantacinquenne e un quarantacinquenne, i protagonisti della lite avvenuta a poca distanza da via Mazzini.

I due uomini si sono affrontati a calci e pugni per strada. Poco più tardi, dopo aver raggiunto il presidio ospedaliero, il parapigia è proseguito davanti agli occhi increduli di decine di persone. Sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti a riportare la calma e identificare i due esagitati. Entrambi sono rimasti lievemente feriti.