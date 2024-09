E’ crollata un’altra porzione di una palazzina di due piani, in gran parte già collassata, in via Argento nel centro storico di Agrigento. L’immobile era disabitato e abbandonato da tempo. Scattato l’allarme sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Tanta paura tra i residenti, ma stando a quanto è emerso, dopo i primissimi sopralluoghi e accertamenti, non ci sono persone ferite.