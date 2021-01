“Litiga con gli impiegati, e lancia tavolo ed estintore dal primo piano del Comune”: arrestato

Entra in Comune per farsi contabilizzare le ore prestate per i lavori, socialmente utili, svolti nelle settimane scorse. Da lì a poco è scoppiata una discussione con alcuni dipendenti comunali. Sono volate parole grosse, e all’improvviso, oramai andato in escandescenze, ha lanciato dal primo piano nella tromba delle scale, un tavolo, una sedia, un estintore, e provocando altri danni agli arredi del Municipio.

E all’intervento dei carabinieri della locale Stazione ha reagito anche a loro. E’ successo a Cattolica Eraclea. L’uomo, un 31enne, cattolicese, pregiudicato, è stato bloccato, e arrestato. Deve rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il trentunenne è stato posto agli arresti domiciliari.