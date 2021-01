Covid. Asp di Agrigento: “In tre giorni vaccinati oltre mille sanitari”

In soli tre giorni dall’avvio delle azioni di vaccinazione anticovid-19 per il personale sanitario, sono oltre mille le somministrazioni già eseguite. Lo fa sapere l’Asp di Agrigento. Per l’esattezza 1.155, suddivise fra i cinque presìdi ospedalieri della provincia: 378 sono i sanitari vaccinati al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, frutto della somma fra 96, 120 e 162 inoculazioni effettuate, rispettivamente, il 2, 3 e 4 gennaio 2021.

Al “Giovanni Paolo II” di Sciacca il valore complessivo della “tre giorni” è di 226 vaccinati (70, 73 e 83), al “Barone Lombardo” di Canicattì di 175 (50, 66 e 59), 203 al “San Giacomo D’Atopasso” (72, 96 e 35) e 173 al “Fratelli Parlapiano” di Ribera (101 il 2 gennaio e 72 lunedì 4).

Non in tutte le aziende sanitarie la campagna di vaccinazione anticovid è scattata il 31 dicembre scorso. Ad Agrigento ed in altre Asp, a seguito del completamento dell’iter logistico-autorizzativo con la casa produttrice, le azioni hanno preso il via il 2 gennaio, e da quella data si lavora incessantemente per garantire celerità ed appropriatezza delle procedure.