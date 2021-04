Lite tra cognati e parte un colpo di pistola, l’uomo finisce nei guai

Ha puntato la pistola alla nuca della cognata, e nel tentativo della donna di abbassargli la mano, all’improvviso è partito un colpo. Per fortuna senza raggiungere i presenti. La vittima è rimasta comunque ferita, in quanto nel corso della colluttazione, l’uomo l’ha colpita con il calcio di pistola alla testa. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi, nel periodo delle festività pasquali, in uno stabile del centro di Canicattì.

A distanza di giorni, la Procura di Agrigento, al termine di minuziose investigazioni, ha iscritto sul registro degli indagati un pensionato, poco più che sessantenne, di Canicattì, per le ipotesi di reato di minaccia aggravata, possesso e porto abusivo di arma da fuoco, detenzione illegale di munizioni, e lesioni personali.

La vittima, una cinquantenne anche lei canicattinese, quel giorno era finita in ospedale, dove i medici le hanno curato la ferita al capo. A fare chiarezza sull’episodio è stata la polizia di Stato di Canicattì. Tra cognati, da tempo, gli alterchi sarebbero stati continui per questioni familiari. La pistola comunque non è stata trovata. Recuperati soltanto alcune decine di munizioni di diversi calibri.