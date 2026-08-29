Lei avrebbe colpito lui e l’uomo ha reagito, e a sua volta, le ha rifilato un paio di schiaffi. Ad evitare il peggio il provvidenziale intervento dei carabinieri. Protagonisti della zuffa una coppia di fidanzati di Canicattì, entrambi trentenni. I due sono rimasti feriti.

Con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Guariranno in pochi giorni.

I due, mentre si trovavano all’interno di un’abitazione, in una zona periferica di Canicattì, hanno cominciato a litigare. Sono volate parole grosse e qualche offesa. All’improvviso sarebbero passati dalle parole alle mani. Qualcuno preoccupato, e prima che la lite potesse ulteriormente precipitare, ha chiamato il 112.

I militari sono subito interventi a sedare la lite. I due, una volta identificati e medicati, hanno raccontato la propria versione dei fatti, parlando di un litigio per motivi personali e privati. Sono stati invitati a presentare querela di parte.

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