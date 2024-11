Lite familiare in un’abitazione a pochi passi dalla via Atenea. Un agrigentino è tornato a casa ubriaco e ha innescato una lite e la mamma ha perfino minacciato di lasciarsi cadere dal balcone. Numerose le chiamate giunte al 112. Il fulmineo e provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari dell’Arma, per fortuna, hanno convinto la donna a desistere.

