L’Auditorium dell’I.I.S.S. “Nicolò Gallo” di Agrigento ha ospitato la terza edizione del premio “Dona Maiora”, un riconoscimento annuale dedicato agli uomini e alle donne delle Forze Armate e dell’Ordine. Organizzata dalla sezione locale dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (Unuci), la manifestazione celebra coloro che, con dedizione e professionalità, garantiscono la sicurezza e il benessere della collettività.

“Questa iniziativa ha un altissimo valore educativo e formativo per i nostri ragazzi,” ha dichiarato la Dirigente scolastica dell’Istituto, prof.ssa Giovanna Pisano. “Ospitare per il secondo anno questa manifestazione ci onora, perché permette di sensibilizzare i giovani sull’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine. Non solo figure punitive, ma veri e propri servitori dello Stato, il cui operato è fondamentale per la nostra comunità.”

Tra i premiati, il Commissario Capo Dario Infurna e il suo team dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, che si sono distinti per l’eccellente gestione del fenomeno migratorio. “Con competenza e dedizione,” ha sottolineato l’Unuci, “hanno garantito continuità e organizzazione, dimostrando grande spirito di servizio.”

Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo lavoro nell’ambito dell’operazione “Terra dei Fuochi” in Campania. “Questa giornata,” ha dichiarato Romano, “non solo celebra l’impegno delle forze dell’ordine, ma serve anche a sensibilizzare su temi cruciali, come la gestione dei rifiuti, che purtroppo tocca anche Agrigento. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni che possano minare la vivibilità e la bellezza del nostro territorio.”

Tra gli ospiti d’onore, il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, che ha consegnato le medaglie e gli attestati, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, insignito del riconoscimento alla carriera.

“Abbiamo voluto ampliare la portata del premio,” ha spiegato Carmelo Fenech, presidente della sezione agrigentina dell’Unuci. “Quest’anno abbiamo premiato anche operazioni interforze di rilievo nazionale, coinvolgendo rappresentanti da tutta Italia. Dal prossimo anno, il ‘Dona Maiora’ si terrà contemporaneamente ad Agrigento, Palermo e Catania.”

L’evento ha premiato anche membri di altri corpi, tra cui la Polizia Penitenziaria, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Marina Militare e i Vigili del Fuoco, sottolineando il valore del loro impegno al servizio della comunità.

