La scuola come fucina di valori e responsabilità, anche in strada. Questo il messaggio emerso dall’incontro formativo tenutosi nell’auditorium dell’Istituto “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, che ha dato il via alle celebrazioni per la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada. La manifestazione, in programma domenica e lunedì, ha posto al centro il tema della distrazione alla guida, affrontato con interventi di esperti e testimonianze toccanti.

Il presidente dell’Automobile Club di Agrigento, Salvatore Bellanca, ha esortato gli studenti a rispettare le norme del Codice della Strada, sottolineando il drammatico bilancio degli incidenti: nove morti al giorno in Italia, oltre 3.000 vittime l’anno. “La distrazione, insieme all’uso di alcol e droga, è una delle principali cause di incidenti mortali,” ha evidenziato Bellanca.

Tra gli interventi più toccanti, quello di Carmelina Nobile, mamma di Giuseppe Di Stefano, giovane vittima di un incidente stradale nel 2017. “Non possiamo permettere che altre vite si spezzino. La Giornata in ricordo delle vittime della strada deve essere un momento di riflessione collettiva su prevenzione e consapevolezza,” ha dichiarato, invitando i giovani e le famiglie a partecipare attivamente alle iniziative.

La dirigente scolastica Nellina Liblici ha ricordato il ruolo cruciale della scuola nel trasmettere valori di rispetto e responsabilità: “Insegnare ai giovani a evitare comportamenti rischiosi come l’uso di sostanze alla guida è fondamentale.”

L’appuntamento di Sciacca è stato arricchito dai contributi del comandante della Polizia Stradale di Sciacca, Gaspare Liuzza, e dal vicesindaco Valeria Gulotta, oltre alla partecipazione di rappresentanti di Asp, Carabinieri e Capitaneria.

Il programma delle celebrazioni

Domenica 17 novembre : alle 9, momento di raccoglimento e deposizione di una corona bianca presso la Pietra Monumentale della Villa Bonfiglio, seguito da una Santa Messa nella Basilica dell’Immacolata con l’esibizione della soprano Fiammetta Bellanca .

: alle 9, momento di raccoglimento e deposizione di una corona bianca presso la Pietra Monumentale della Villa Bonfiglio, seguito da una Santa Messa nella Basilica dell’Immacolata con l’esibizione della soprano . Lunedì 18 novembre: in Piazza Cavour, una giornata dedicata alla prevenzione e sicurezza stradale, con attività rivolte alle scolaresche dei comuni vicini.

La Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada non è solo una commemorazione, ma un impegno concreto per rendere le strade più sicure e salvare vite. “Esserci o non esserci, basta un attimo”: un monito che risuona forte per ricordare a tutti il valore della vita.

