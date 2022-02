L’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” si rinnova con la tecnologia digitale

La tecnologia è entrata a far parte di ogni aspetto della società attuale, pertanto alla scuola spetta il compito di rispondere alle nuove esigenze attraverso il continuo miglioramento professionale e l’innovazione delle TIC per facilitare i processi di apprendimento per mezzo dei quali gli studenti devono costruire le proprie conoscenze e acquisire delle nuove competenze.

In quest’ottica, l’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro, sotto la guida del Dirigente Scolastico, il prof.re Eugenio D’Orsi, in questi giorni sta rinnovando il proprio volto, rendendolo più digitale. A partire da ieri mattina, presso il plesso centrale dell’Istituto, ha avuto inizio l’installazione di 34 Digital Boards di ultima generazione in sostituzione delle vecchie LIM.

Si tratta di monitor interattivi da 65 pollici, dotati di tecnologia touch screen, CPU integrata e casse e videocamera incorporate. L’interfaccia touch screen e il collegamento diretto alla rete WiFi consentiranno ai docenti di creare apposite lezioni multimediali.

In tal modo, lo sviluppo delle capacità cognitive degli studenti sarà facilitato perché sarà potenziata la comprensione di quanto appreso dai libri di testo tramite la proiezione di immagini, video, podcast, giochi interattivi e altri contenuti digitali integrativi. La didattica in classe, dunque, trarrà da ciò grandi benefici facendo leva su una grande flessibilità di utilizzo di metodologie inclusive e di materiale didattico innovativo.

Il cambiamento avviato è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori per consentire agli studenti di essere protagonisti di nuove esperienze attraverso cui rendere più attiva la loro partecipazione al dialogo didattico- educativo.