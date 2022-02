Agrigentino ucciso per salvare la mamma. Era una star di “Tik Tok”

Ucciso con una coltellata alla gola nel tentativo di difendere la madre dall’aggressione dell’ex compagno. Luca Pisciotto, 22 anni di Agrigento, ma residente a Liegi, è morto ieri pomeriggio. L’assassino, Pietro R., è poi fuggito facendo perdere le sue tracce per alcune ore salvo poi consegnarsi alla polizia belga. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Jupille, rue Bois de Breux di Liegi.

Secondo una prima ricostruzione Pisciotto è intervenuto in soccorso della madre che dopo essere stata aggredita, stava per essere strangolata dall’ex compagno. Il 22enne si è lanciato contro l’uomo, sarebbe nata una breve colluttazione, e quest’ultimo ha estratto un coltello colpendo il ragazzo alla gola. Non c’è stato nulla da fare. Anche la mamma di Luca è rimasta ferita, ma non in maniera grave.

Luca Pisciotto, amante della musica e della danza, era una piccola star del famoso social “Tik Tok”, dove era conosciuto con il nickname “Luca Itvai” con oltre 1,5 milioni di follower.