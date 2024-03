Cala il sipario sulla prima edizione del Torneo Studentesco “Real Basket”, manifestazione di pallacanestro giovanile organizzata dalla società guidata dal presidente Alessandro Bazan. Due giornate, quelle del 26 e 27 marzo, che hanno regalato tanta gioia ed emozione ai ragazzi delle quattro scuole agrigentine che vi hanno preso parte. La pallacanestro unisce. È questo il messaggio che si è voluto divulgare. Ad aggiudicarsi questa prima edizione è stato l’Istituto Comprensivo “Esseneto” uscito vincente dal confronto con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Al termine della finale c’è stato anche il Three Point Contest, vinto da Gioele Cimino dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. A garantire la perfetta riuscita della kermesse è stato il coinvolgimento di tutta la dirigenza del sodalizio cestistico agrigentino, con personalità illustri della palla a spicchi locale come Gioacchino Miceli, Gianni Portannese, Lillo Sanzo, Tommaso Scribani, Silvio Torregrossa e i Dottori Gianfranco Raccuia e Carmelo Vella da sempre impegnati nelle iniziative volte alla divulgazione dello sport. Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte anche il presidente della Fortitudo Agrigento, Gabriele Moncada, il capitano Albano Chiarastella e Sadio Traoré. Le autorità non hanno fatto mancare il loro sostegno con la partecipazione del primo cittadino della “Città del Templi”, Dott. Francesco Micciché, coadiuvato dall’Assessore Carmelo Cantone. Presente anche la sezione della Croce Rossa. Un ringraziamento particolare va al Professore Giuseppe Rigoli, grande appassionato di fotografia, nonché fotografo accreditato nelle partite della serie A2 di basket che con i suoi scatti ha immortalato i momenti salienti dell’evento.