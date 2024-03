I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno inflitto 5 anni di reclusione ad un quarantunenne, per l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. L’imputato, inoltre, è stato condannato per non avere versato l’assegno di mantenimento. Accolte le richieste del pubblico ministero. L’uomo a causa di una morbosa gelosia, per circa quattro anni, avrebbe ripetutamente minacciato di morte la moglie, i loro figli e i suoceri. Il difensore, l’avvocato Calogero Lo Giudice, aveva sostenuto che i reati di maltrattamenti non si potessero configurare per l’intero periodo della contestazione perché la relazione, nel 2017, si era interrotta.