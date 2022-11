Lions Valle dei Templi, grande partecipazione al service “Benessere & Salute”.

Grande partecipazione sabato 5 e domenica 6 novembre, al Service “Benessere & Salute”, organizzato dal Lions Club Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira. Duecentocinquanta le persone che, al Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento, sono state trattate nello spazio benessere, molti i bambini che hanno partecipato ai laboratori creativi ed espressivi per liberare la fantasia ed esprimersi gioiosamente con attività a loro dedicate ricche di significato e contenuto. “Siamo ampiamente soddisfatti – ha commentato a margine dell’evento il Presidente del Club Francesco Pira – perché crediamo fortemente che la missione lionistica è quella di realizzare attività di servizio alla nostra Comunità. Consapevoli che è cambiato il rapporto spazio-tempo e che dobbiamo dedicarci a pratiche per la mente ed il corpo che ci permettano di vivere meglio. Voglio ringraziare la Direttrice del Centro, dottoressa Elisa La Rocca, per gli spazi messi a disposizione nell’ambito del protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto, il nostro socio professor Gaetano Liotta, anima del service, osteopata di grandi qualità e tutte le persone che con lui hanno collaborato. Siamo davvero lieti che l’iniziativa sia stata apprezzata e che abbiamo restituito il sorriso a molte persone”. Ed proprio Liotta spiegare il senso dell’evento: “L’Osteopatia rimette in moto le capacità che ha il corpo di autoguarire. Spesso abbiamo dolore per fatti che sono emozionali ed è stato bello vedere persone con un viso sereno dopo essersi alzate dal lettino”. Presente in entrambi i giorni anche la Presidente della Zona 26 del Lions Club International, Mariella Antinoro, che ha espresso parole di apprezzamento per la riuscita del service. Grazie alla collaborazione e disponibilità dei terapisti Gaetano Liotta (Osteopatia), Elena Baldini, Stella Pagano, Lia Lo Bue, Filippo Cipolla (Shiatsu), ai terapisti del Centro Medico Benessere srl e del Centro Polispecialistico FKT Benessere srl (Fisioterapia e Riabilitazione) tutto è andato alla perfezione. I laboratori dedicati al “Benessere dei bambini” sono stati curati da Elena Baldini e Damiano. Il Service si è posto, ed ha centrato, l’obiettivo di migliorare la salute ed il benessere fisico grazie alla Fisioterapia ed, anche, alla “medicina alternativa” delle “terapie olistiche” quale altro metodo di benessere, attraverso la correzione dello squilibrio del corpo creatosi a seguito del sintomo doloroso, ristabilendo l’armonia, riequilibrando le tensioni e rimettendo in moto la capacità di autoguarigione del corpo.