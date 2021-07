Lions, i neo presidenti incontrano il Prefetto

I Presidenti del Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza e del Leo Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, unitamente ai rispettivi Vice-Presidenti, Adriano Barba e Marta Castelli, hanno incontrato, quale prima visita istituzionale e di cortesia, il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. L’incontro è stato l’occasione per ribadire, da parte di entrambi i Club, la vicinanza e la sensibilità alle varie problematiche, purtroppo, presenti sul territorio agrigentino e che il Prefetto quotidianamente si trova ad affrontare. È stata fatta anche una disamina della realtà della provincia di Agrigento. I due neo Presidenti, Malluzzo e Caramazza, così dichiarano: «Abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ricevendo massima apertura, l’incontro con il Prefetto, che ringraziamo per averci ricevuto, è il primo dei tanti che faremo. Riteniamo, infatti, indispensabile la collaborazione con le istituzioni. Soltanto una concreta e reale sinergia può consentire di affrontare e di intervenire al meglio sulle svariate problematiche e le potenzialità che il nostro territorio presenta. Noi ci saremo e cercheremo di fare del nostro meglio, come club, attraverso i diversi service che organizzeremo nel corso di questo anno sociale appena iniziato. Incontrare, all’inizio della nostra Presidenza, il Prefetto è stato, per noi, importante, poiché, lo stesso, rappresenta il Governo, lo Stato e lo Stato non può che essere il nostro interlocutore principale. Cogliamo l’occasione, anche, di ringraziare i nostri soci per averci accordato la loro massima fiducia».Inizia così, dunque, l’anno sociale dei due Club, all’insegna del confronto e dell’ascolto, con la consapevolezza di affrontare con determinazione e grinta tutte le sfide che si presenteranno da qui in avanti.