Lions Club Valle dei Templi, un dicembre ricco di eventi

Agrigento – Il Lions Club Valle dei Templi, nato da pochissimi mesi, è in piena attività ed avrà un mese di dicembre ricco di iniziative sul territorio. Lo ha annunciato la Presidente, dottoressa Mariella Antinoro, dopo l’eccellente conferenza proposta al Liceo Empledocle nell’ambito del service nazionale “Interconnettiamoci…ma con la testa”, dove ha presenziato anche il Governatore del Distretto 108YB, dottor Angelo Collura e il Delegato del service dottor Beppe Iacono. Relatori oltre la docente Lilia Cavaleri, sono stati due soci del club, il sociologo professor Francesco Pira e la psicologa Stefania La Porta. L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla Dirigente Scolastica, dottoressa Anna Maria Sermenghi e dai docenti e dagli studenti presenti.

Giovedì 4 dicembre 2019 alle 18 (dopo la somministrazione di screening MMSE per chi ha superato i 65 anni prevista per le 17) presso la Sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Grifo” di Agrigento il primo dei due appuntamenti del mese di dicembre. “Prevenzione delle malattie della Terza Età” è il tema dell’incontro che dopo l’indirizzo di saluto della Presidente Antinoro vedrà tra i relatori il Delegato Distrettuale del Service, dottor Nicola Scaturro, la psicologa Claudia Pipia, il farmacologo e psichiatra dottor Giuseppe Provenzano, il neurologo dottor Salvatore Condello e il Responsabile Medicina Nucleare dell’Istituto San Raffaele di Cefalù professor Piepaolo Alongi. Le conclusioni sono affidate al dottor Angelo Collura, Governatore del Distretto 108Yb Sicilia.

Sabato 14 dicembre, sempre il Lions Club Valle dei Templi, sarà protagonista di un’altra inizativa alle 20,30 al Teatro Pirandello. Sarà proposta l’opera “Anime che si chiamano”, scritta e diretta dalla prof.ssa Antonella Morreale, della compagnia teatrale Arcobaleno che ha sede a Favara e a Roma e socia del club. La legalità al centro del lavoro di Antonella Morreale che attraverso alcune Anime, vittime del sistema, esprimeranno i loro sentimenti. L’evento nasce dalla volontà dei componenti del club. Il ricavato sarà devoluto alla Lions Club International Foundation per l’acquisto di vaccini per combattere il morbillo e salvare la vita ai bambini dei paesi più poveri e contribuire all’acquisto di un cane guida da destinare ad un non vedente.

“Si tratta– ha spiegato la Presidente dottoressa Mariella Antinoro – di impegni concreti che ci rendono protagonisti sul territorio di azioni di solidarietà. Ringrazio tutti i miei collaboratori e tutti i soci per il grande lavoro che stanno facendo mettendo a disposizione le loro professionalità con spirito di servizio. La presenza costante del nostro Governatore dottor Angelo Collura è da stimolo ad operare ogni giorno senza risparmiare energie”.